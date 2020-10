Infortunio Insigne: il capitano potrebbe esserci contro il Sassuolo (Di sabato 31 ottobre 2020) Quando, nel corso della sfida contro la Real Sociedad, ha fatto segno di voler uscire, tutti si sono fortemente preoccupati. Del resto, Lorenzo Insigne, era … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di sabato 31 ottobre 2020) Quando, nel corso della sfidala Real Sociedad, ha fatto segno di voler uscire, tutti si sono fortemente preoccupati. Del resto, Lorenzo, era … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

CORNERNEWS24 : #Calcio - Europa League: Real Sociedad-Napoli 0-1 Decide Politano al 19' della ripresa. Infortunio a Insigne - cn1926it : #Insigne corre verso il recupero, possibile ritorno già in #Europa: i tempi di recupero - Dalla_SerieA : Napoli, Insigne si ferma: lieve contrattura alla coscia sinistra - - NapoliCalciogol : Sospiro di sollievo per il Napoli, è lieve l’infortunio rimediato da Insigne - lightmoon972 : RT @NapoliToday: #NotizieSSCNapoli Sospiro di sollievo per il Napoli, è lieve l'infortunio rimediato da Insigne -