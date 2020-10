Halloween, quando l’infortunio di un calciatore fa paura (Di sabato 31 ottobre 2020) (Ph Carlo Hermann/KontroLab)Gli infortuni nel calcio sono una costante per chi pratica questo bellissimo sport. Ce ne sono alcuni, però, che sono rimasti indelebili negli occhi del pubblico ma, soprattutto, di chi li ha subiti in tutta la loro gravità. Shock emotivo, dolore, urla e barelle. Poi, la lenta ripresa, tutt’altro che semplice: operazione, riposo totale, riabilitazione, la ripresa degli allenamenti, che sembra sempre essere troppo lontana, ed il ritorno in campo un miraggio. Dal meno grave al più serio, questi eventi sono determinanti per la carriera di un calciatore. Nel giorno di Halloween, abbiamo deciso di mettervi un po’ paura con degli “infortuni shock”: eccone cinque che sono passati alla storia per la loro violenza. Halloween incontra il calcio: Eduardo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 31 ottobre 2020) (Ph Carlo Hermann/KontroLab)Gli infortuni nel calcio sono una costante per chi pratica questo bellissimo sport. Ce ne sono alcuni, però, che sono rimasti indelebili negli occhi del pubblico ma, soprattutto, di chi li ha subiti in tutta la loro gravità. Shock emotivo, dolore, urla e barelle. Poi, la lenta ripresa, tutt’altro che semplice: operazione, riposo totale, riabilitazione, la ripresa degli allenamenti, che sembra sempre essere troppo lontana, ed il ritorno in campo un miraggio. Dal meno grave al più serio, questi eventi sono determinanti per la carriera di un. Nel giorno di, abbiamo deciso di mettervi un po’con degli “infortuni shock”: eccone cinque che sono passati alla storia per la loro violenza.incontra il calcio: Eduardo ...

