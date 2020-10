Grande Fratello Vip, duro scontro tra Elisabetta e Stefania. La Gregoraci sbotta: “Non ho bisogno di fare strategia” (Di sabato 31 ottobre 2020) Elisabetta Gregoraci e Stefania Orlando si sono scontrate ieri al Grande Fratello Vip, ecco cosa è successo È andata in onda ieri 30 ottobre la quattordicesima puntata del Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5, all’inizio della puntata c’è stato un duro scontro tra Stefania Orlando e Elisabetta Gregoraci. Tutto è iniziato perché la Orlando nella casa più spiata d’Italia ha detto la sua sul rapporto nato tra la Gregoraci e Pierpaolo Pretelli. Stefania è sicura che il gieffino sia molto preso da Elisabetta, pensa però che lei ... Leggi su nonsolo.tv (Di sabato 31 ottobre 2020)Orlando si sono scontrate ieri alVip, ecco cosa è successo È andata in onda ieri 30 ottobre la quattordicesima puntata delVip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5, all’inizio della puntata c’è stato untraOrlando e. Tutto è iniziato perché la Orlando nella casa più spiata d’Italia ha detto la sua sul rapporto nato tra lae Pierpaolo Pretelli.è sicura che il gieffino sia molto preso da, pensa però che lei ...

