GP Imola, Leclerc si lamenta in radio: "Questa macchina è difficile da guidare" (Di sabato 31 ottobre 2020) "Questa macchina è davvero difficile da guidare". Charles Leclerc si lamenta vistosamente nel corso delle libere del Gran Premio dell'Emilia Romagna. Il pilota monegasco lungo il corso della simulazione qualifica e del passo gara a Imola ha trovato numerose pecche nella sua Ferrari dopo l'ottimo quarto posto a Portimao. "La macchina soffre di sottosterzo" ha aggiunto Leclerc nel team radio chiedendo anche se effettivamente gli era stata apportata la modifica all'ala non avendo visto i risultati attesi alla guida.

