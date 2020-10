F1 libere Imola | sfreccia Hamilton Poi Verstappen e Bottas Ferrari | Leclerc quinto

SkySportF1 : ?? Terminata l’unica sessione di libere ?? Attività intensa a Imola ? ??La classifica: - SkySportF1 : ?? Tutti in pista nell’unica sessione di libere ?? E scatta subito la bagarre ?? I dettagli: - mult1formula : ?? HAMILTON È IL PIÙ VELOCE A IMOLA ??? Le Prove Libere in Emilia Romagna ??? @pins_a_roulette #ImolaGP #F1 #FP - UgoBaroni : RT @SkySportF1: ?? Terminata l’unica sessione di libere ?? Attività intensa a Imola ? ??La classifica: - FormulaPassion : #F1: i risultati delle prove libere dell'#EmiliaRomagnaGP, #Hamilton davanti a #Verstappen, quinto #Leclerc con la… -

Ultime Notizie dalla rete : libere Imola

Si è concluso da poco l'unico turno di prove libere a disposizione per questo weekend ridotto. Il più veloce di tutti, è stato Lewis Hamilton, autore del miglior tempo in 1:14.726. Secondo tempo per l ...(ANSA) - ROMA, 31 OTT - All'insegna del duello fra le Mercedes e le Red Bull la prima e unica sessione di prove libere sul circuito di Imola ...