Coronavirus nel Lazio | aumentano i positivi e i decessi | ecco la situazione aggiornata in ogni Asl al 31 ottobre

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 31 ottobre 2020)nel, su oltre 25 mila tamponi (+363) oggi si registrano 2.289 casi(+43), 22 i(+5) e 108 i guariti (-86). Il rapporto trae i tamponi rimane invariato. “A Roma e nel– dichiara l’Assessore alla Sanità Alessio D’Amato – sono già disponibili da mesi oltre 700 posti di alberghi assistiti per quarantene e per i trasferimenti dei clinicamente guariti: attualmente sono liberi 150 posti. Da lunedì si avvia distribuzione dei tamponi rapidi antigenici ai medici di medicina generale: sono gratuiti per gli assistiti. Sempre lunedì scade il termine per la dichiarazione dei requisiti: la capacità di inizio attività dei laboratori privati per l’esecuzione dei tamponi ...