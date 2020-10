Concorso scuola, prima delle prove Google ha registrato strani picchi di ricerca: realtà o complottismo? (Di sabato 31 ottobre 2020) di Ilaria Muggianu Scano Italiani, popolo di santi, navigatori, poeti e complottisti? Forse. A ingolosire i palati più suscettibili di mistero stavolta è il Concorso straordinario per docenti della scuola Secondaria di Secondo Grado, ciò che fino a ieri erano le scuole superiori. Ora dopo ora si addensa lo spettro dell’irregolarità sullo svolgimento del Concorso, o meglio, su ciò che lo precede. È il senatore Mario Pittoni, responsabile scuola della Lega e vicepresidente della commissione Cultura a Palazzo Madama, a dare il via al valzer dell’inquietudine, davanti a quelle che chi intende mantenere toni eufemistici sulla vicenda definisce “stranezze”. Protesta Pittoni dal comunicato: “Si profila una questione, che pare coinvolgere molte persone: le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 31 ottobre 2020) di Ilaria Muggianu Scano Italiani, popolo di santi, navigatori, poeti e complottisti? Forse. A ingolosire i palati più suscettibili di mistero stavolta è ilstraordinario per docenti dellaSecondaria di Secondo Grado, ciò che fino a ieri erano le scuole superiori. Ora dopo ora si addensa lo spettro dell’irregolarità sullo svolgimento del, o meglio, su ciò che lo precede. È il senatore Mario Pittoni, responsabiledella Lega e vicepresidente della commissione Cultura a Palazzo Madama, a dare il via al valzer dell’inquietudine, davanti a quelle che chi intende mantenere toni eufemistici sulla vicenda definisce “stranezze”. Protesta Pittoni dal comunicato: “Si profila una questione, che pare coinvolgere molte persone: le ...

