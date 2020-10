Brocchi”Vittoria voluta e meritata” | Gorini”il primo rigore per non c’era”

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 1 novembre 2020) La vittoria del Monza sul Cittadella per 2-1 permette ai brianzoli di sentirsi meno sottopressione, questo risultato insieme a quello di Pordenone in Coppa Italia darà molto morale ai ragazzi di Brocchi. Conferenza Brocchi, Mister Monza Abbiamo giocato una bella partita perché non era facile venire qui a fare questa prestazione. Volevamo questa vittoria e l’abbiamo trovata. I ragazzi sono stati bravi anche a battagliare nel finale. Questa partita andava chiusa prima. Bisogna capire che abbiamo vissuto 20 giorni veramente difficili. Sfido chiunque a giocare con 10 assenze e con ragazzi fuori ruolo. Sampirisi e Gytkjaer hanno fatto una grandissima partita. Rientravano oggi e hanno giocato tutta la gara“ Cosa ne pensa Boateng del match Cittadella-Monza? Era molto importante per noi vincere questa partita, sia psicologicamente che tecnicamente e lo ...