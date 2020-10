Biella | settantenne stroncato da un malore mentre gareggia sul go kart

(Di sabato 31 ottobre 2020) L'uomo abitava a Settimo Torinese: era un habitué del circuito di Cavaglià subito chiuso per lutto

Si è accasciato mentre era al volante sul circuito Go Kart Le Sirene di Cavaglià, in provincia di Biella. Il pilota che si è sentito male ed è morto in pista questo pomeriggio è un uomo di 69 anni res ...