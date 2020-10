ATP Vienna, Sonego in finale contro Rublev: battuto Evans (Di sabato 31 ottobre 2020) Dopo Djokovic, Lorenzo Sonego batte anche Evans e conquista la finale nell’ATP Vienna. Il piemontese vince in due set e affronterà Rublev Lorenzo Sonego in finale dell’ATP di Vienna. Grandissima impresa del piemontese che – dopo aver sconfitto Novak Djokovic venerdì – vince anche la semifinale contro Daniel Evans, sconfiggendolo in due set. Come contro il serbo, Sonego parte forte prendendosi subito un break di vantaggio sul britannico e domina per tutto il primo set, gestendo e chiudendo poi sul 6-3 in mezz’ora. Nel secondo arriva un altro break ed Evans chiede il medical time-out per un problema: lo stop si ... Leggi su zon (Di sabato 31 ottobre 2020) Dopo Djokovic, Lorenzobatte anchee conquista lanell’ATP. Il piemontese vince in due set e affronteràLorenzoindell’ATP di. Grandissima impresa del piemontese che – dopo aver sconfitto Novak Djokovic venerdì – vince anche la semiDaniel, sconfiggendolo in due set. Comeil serbo,parte forte prendendosi subito un break di vantaggio sul britannico e domina per tutto il primo set, gestendo e chiudendo poi sul 6-3 in mezz’ora. Nel secondo arriva un altro break edchiede il medical time-out per un problema: lo stop si ...

Eurosport_IT : MA COSA HA FATTO LORENZO SONEGO ?!?!?!?!?!!? Sconfitto Djokovic in due set (6-2, 6-1) nell'ATP di Vienna e conquis… - ItaliaTeam_it : HA BATTUTO DJOKOVIIIIIIC! ?????????????? Uno strepitoso Lorenzo #Sonego supera Novak #Djokovic 6-2 6-1 e vola in semifi… - angelomangiante : +++Clamoroso a Vienna. Lorenzo #Sonego batte il n.1 del mondo #Djokovic 62 61 e vola in semifinale nel torneo Atp. @SkySport - RaiSport : ?? #AtpVienna, #Sonego in finale Prima finale in un #Atp 500 per il #tennista torinese ?? - darioderrico : RT @Eurosport_IT: Dopo #Djokovic anche #Evans: non si ferma la corsa di Sonego! Prima finale ATP 500 della carriera! ?????? ? -