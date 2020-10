X Factor 2020, Live: il meglio e il peggio della prima puntata (Di venerdì 30 ottobre 2020) Passata la prima puntata dei Live di X Factor 2020, analizziamo il meglio e il peggio di quanto visto ieri sera su Sky Uno. X Factor 2020 è entrato nel vivo con la prima puntata di Live, che si è subito presentata con una novità: tutti i concorrenti hanno potuto portare sul palco i propri inediti, molti dei quali già ascoltati in fase di Audition (e da mezzanotte disponibili su Spotify). La domanda, il giorno dopo, è ovviamente sempre la stessa: considerata la migliore giuria degli ultimi anni, considerata la presenza in gara di alcuni artisti davvero talentuosi, e senza considerare i soliti annunci sensazionalistici della vigilia, ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 30 ottobre 2020) Passata ladeidi X, analizziamo ile ildi quanto visto ieri sera su Sky Uno. Xè entrato nel vivo con ladi, che si è subito presentata con una novità: tutti i concorrenti hanno potuto portare sul palco i propri inediti, molti dei quali già ascoltati in fase di Audition (e da mezzanotte disponibili su Spotify). La domanda, il giorno dopo, è ovviamente sempre la stessa: considerata la migliore giuria degli ultimi anni, considerata la presenza in gara di alcuni artisti davvero talentuosi, e senza considerare i soliti annunci sensazionalisticivigilia, ...

XFactor_Italia : Finalmente è possibile ascoltare X FACTOR MIXTAPE 2020 su @spotifyitaly dove troverete tutti i brani originali dei… - XFactor_Italia : prepariamoci al primo Live di #XF2020 insieme ai giudici e ai concorrenti con 'X FACTOR 2020 - THE ROAD TO X FACTOR… - XFactor_Italia : ?? BIG SURPRISE! ?? Il primo Live di #XF2020 sarà lo show dei 12 brani originali dei concorrenti di X Factor 2020! - repubblica : 'X Factor', è live: le squadre si confrontano dal vivo per la prima volta [aggiornamento delle 13:05] - cicciospam : RT @XFactor_Italia: Finalmente è possibile ascoltare X FACTOR MIXTAPE 2020 su @spotifyitaly dove troverete tutti i brani originali dei 12… -