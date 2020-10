Studio smonta Conte: al teatro e al ristorante è difficile un contagio (Di venerdì 30 ottobre 2020) Valentina Dardari La ricerca è stata condotta su 226 positivi asintomatici Uno Studio ha assolto i ristoranti, le palestre e i teatri, asserendo che in questo luoghi non si rischia di contrarre il coronavirus. Questo quanto emerso dalla ricerca condotta dal centro Altamedica di Roma, e sottoposto al “Journal of Medical Virology”. Ristoranti, bar, palestre, cinema e teatri sarebbero i luoghi dove ci si contagia meno o affatto. Lo Studio che assolve teatri, cinema, ristoranti e palestre Come spiegato all’Adnkronos dal direttore scientifico di Altamedica, Claudio Giorlandino: “Si tratta del primo Studio scientifico di esclusione della sede di contagio. Infatti, benché non sia possibile stabilire dove ci si contagi giacché i comportamenti, movimenti e contatti della ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 30 ottobre 2020) Valentina Dardari La ricerca è stata condotta su 226 positivi asintomatici Unoha assolto i ristoranti, le palestre e i teatri, asserendo che in questo luoghi non si rischia di contrarre il coronavirus. Questo quanto emerso dalla ricerca condotta dal centro Altamedica di Roma, e sottoposto al “Journal of Medical Virology”. Ristoranti, bar, palestre, cinema e teatri sarebbero i luoghi dove ci si contagia meno o affatto. Loche assolve teatri, cinema, ristoranti e palestre Come spiegato all’Adnkronos dal direttore scientifico di Altamedica, Claudio Giorlandino: “Si tratta del primoscientifico di esclusione della sede di. Infatti, benché non sia possibile stabilire dove ci si contagi giacché i comportamenti, movimenti e contatti della ...

Giulio29375125 : RT @Joker__Reloaded: Questo studio dell'Istituto Superiore di Sanità smonta con i numeri il terrorismo pandemico a mezzo media servi per co… - mauro40981997 : RT @Joker__Reloaded: Questo studio dell'Istituto Superiore di Sanità smonta con i numeri il terrorismo pandemico a mezzo media servi per co… - noitre32 : RT @Joker__Reloaded: Questo studio dell'Istituto Superiore di Sanità smonta con i numeri il terrorismo pandemico a mezzo media servi per co… - TytoAlb82433730 : RT @Joker__Reloaded: Questo studio dell'Istituto Superiore di Sanità smonta con i numeri il terrorismo pandemico a mezzo media servi per co… - MarioGnt : RT @Joker__Reloaded: Questo studio dell'Istituto Superiore di Sanità smonta con i numeri il terrorismo pandemico a mezzo media servi per co… -

Ultime Notizie dalla rete : Studio smonta Mascherine non 'avvelenano' di CO2, studio smonta tesi no mask Adnkronos Studio smonta Conte: al teatro e al ristorante è difficile un contagio

Uno studio ha assolto i ristoranti, le palestre e i teatri, asserendo che in questo luoghi non si rischia di contrarre il coronavirus. Questo quanto emerso dalla ricerca condotta dal centro Altamedica ...

"Alterati i fatti e distorta la realtà". Bomba mediatica su Crisanti

Crisanti pubblica uno studio su Nature e si arroga i meriti del miracolo di Vo'. Scoppia la guerra: le accuse della Regione ...

Uno studio ha assolto i ristoranti, le palestre e i teatri, asserendo che in questo luoghi non si rischia di contrarre il coronavirus. Questo quanto emerso dalla ricerca condotta dal centro Altamedica ...Crisanti pubblica uno studio su Nature e si arroga i meriti del miracolo di Vo'. Scoppia la guerra: le accuse della Regione ...