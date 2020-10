Rai, il Covid colpisce ancora: l’amata conduttrice salta la diretta (Di venerdì 30 ottobre 2020) Rai, il Covid-19 colpisce ancora: a casa un’altra conduttrice, ecco cosa sta accadendo e cosa cambia nei principali programmi della rete. Fonte foto: FacebookAumentano ogni giorno i casi di positività al Coronavirus di personaggi del mondo dello spettacolo e in particolar modo del piccolo schermo. Da Mediaset alla Rai, il virus sta colpendo senza esclusione di colpi: la fortuna è che proprio a causa del loro lavoro i vip sono costantemente monitorati. Alessia Marcuzzi ha saltato ben due puntate de Le Iene mentre Carlo Conti questa sera condurrà da casa Tale e Quale Show. Anche Striscia La Notizia ha avuto un duro colpo, prima si è ammalato Antonio Ricci e poi uno dei due conduttori. È di questi giorni la notizia di ... Leggi su chenews (Di venerdì 30 ottobre 2020) Rai, il-19: a casa un’altra, ecco cosa sta accadendo e cosa cambia nei principali programmi della rete. Fonte foto: FacebookAumentano ogni giorno i casi di positività al Coronavirus di personaggi del mondo dello spettacolo e in particolar modo del piccolo schermo. Da Mediaset alla Rai, il virus sta colpendo senza esclusione di colpi: la fortuna è che proprio a causa del loro lavoro i vip sono costantemente monitorati. Alessia Marcuzzi hato ben due puntate de Le Iene mentre Carlo Conti questa sera condurrà da casa Tale e Quale Show. Anche Striscia La Notizia ha avuto un duro colpo, prima si è ammalato Antonio Ricci e poi uno dei due conduttori. È di questi giorni la notizia di ...

petergomezblog : Morto Pino Scaccia, 74 anni, storico corrispondente Rai: era stato ricoverato per il Coronavirus. Ciao Pino! Ci ma… - Agenzia_Ansa : Addio Pino #Scaccia, storico inviato della #Rai ed ex capo redattore dei servizi speciali del #Tg1. Aveva 74 anni.… - fattoquotidiano : Morto Pino Scaccia, il giornalista era ricoverato a causa del Covid. Storico inviato della Rai, aveva 74 anni - Raffaella017 : RT @PrincipeCaracc1: @RaiUno , tutti i santissimi giorni a ripetere le stesse cose, covid pericoloso, covid mortale, distanziamento ecc., p… - gandolag : RT @RaiSport: #Ibra scende in campo: 'Tu non sei #Zlatan, non sfidare il #virus' Lo svedese protagonista di un video in collaborazione con… -

Ultime Notizie dalla rete : Rai Covid Covid, Arcuri: raffreddare la curva dei contagi, muoviamoci il meno possibile Rai News LIVE Coronavirus, oltre 45 milioni di casi nel mondo. Usa e Germania: record di contagi

In soli due giorni saliti di un milione i contagi a livello globale. Allarme in Lombardia, Campania, Liguria, Lazio e Valle d’Aosta: verso il lockdown se i contagi non si fermano. Tutte le notizie di ...

Tale e Quale Show 2020, il torneo/ Esibizioni e diretta: Carlo Conti assente per Coronavirus ma…

Carlo Conti, risultato positivo al covid, ma asintomatico, condurrà la puntata direttamente ... Sul palco dell’amatissima trasmissione Rai, direttamente dall’edizione che si è appena conclusa, torna ...

In soli due giorni saliti di un milione i contagi a livello globale. Allarme in Lombardia, Campania, Liguria, Lazio e Valle d’Aosta: verso il lockdown se i contagi non si fermano. Tutte le notizie di ...Carlo Conti, risultato positivo al covid, ma asintomatico, condurrà la puntata direttamente ... Sul palco dell’amatissima trasmissione Rai, direttamente dall’edizione che si è appena conclusa, torna ...