Musumeci e il lockdown | “Sul DDL nessuna marcia indietro”

Leggi su quotidianpost

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Il presidente della Sicilia Nellodice di non aver fatto “indietro” sul DDL: “Io non ho fatto, quindi non debbo fare retro. Io mi sto solo dotando, se il Parlamento siciliano lo consentirà, di una prerogativa che esiste già nella provincia autonoma di Bolzano. La situazione epidemiologica della Sicilia è diversa da altri territori. Se in Germania il comitato scientifico ha ritenuto di chiudere tutto avrà avuto i suoi buoni motivi, io non escludo che anche la Sicilia possa seguire la stessa sorte della Francia e della Germania, ma in questo momento siamo in una situazione di emergenza ma non come nelle regioni del nord. Forse ci arriveremo, ma noi ci stiamo preparando al peggio. Stiamo guardando al ...