Krause | “Il brand Parma è eccezionale L’Inter un modello da seguire”

In una lunga intervista rilasciata ai canali ufficiali della Serie A, il presidente del Parma, Kyle Krouse si è raccontato, parlando dell'amore per l'Italia, dei progetti per il futuro, del rinnovo dello Stadio Tardini e l'emozione unica che sarà entrare a San Siro. Queste le sue parole: "I miei bisnonni sono venuti dalla Sicilia fino in America tanti anni fa, ma io amo ancora tutto dell'Italia. Io e mia moglie ci siamo sposati in Italia; fa parte della mia vita e di tutto ciò che faccio. Acquistare il Parma era la scelta giusta per tanti motivi: prima di tutto la comunità di Parma è fantastica, la città è bellissima, il cibo è ottimo, la gente meravigliosa qui. Il club ha una grande storia anche dal punto di vista internazionale e dato che il calcio ...

