Karlie Kloss è incinta | sarà il primo figlio con Joshua Kushner

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Karlie Kloss, ex angelo di Victoria’s Secret, e il marito Joshua Kushner sono in attesa del loro primo figlio. A rivelarlo, spiegando come la coppia abbia cercato per diversi mesi di concepire, è stata una fonte vicina ai due. «Karlie è al settimo cielo all’idea di diventare madre nei primi mesi del 2021», ha detto un anonimo a People, dicendosi certo che la supermodella, la cui gravidanza segue quella delle colleghe Gigi Hadid, Romee Strijd ed Emily Ratajkowski, sarà «la più straordinaria delle madri».