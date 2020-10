Inter-Parma, Conte: “Lukaku e Sanchez out, Perisic o Pinamonti accanto a Lautaro” (Di venerdì 30 ottobre 2020) “Lukaku? Ha avuto questo problemino muscolare durante la partita contro lo Shakhtar, proprio quando è andato a calciare la punizione. Ha un affaticamento ed è giusto recuperarlo nel migliore dei modi, soprattutto in un momento in cui c’è l’assenza di Sanchez. Stiamo monitorando la situazione, stiamo cercando di agire per il meglio del calciatore e dell’Inter“. Così Antonio Conte nella conferenza stampa della vigilia di Inter-Parma, gara valevole per la sesta giornata del campionato di Serie A che andrà in scena a San Siro sabato 31 ottobre alle ore 18:00. “Se Perisic giocherà accanto a Lautaro? Con me ha già giocato da punta nel precampionato dello scorso anno facendo bene. È un ... Leggi su sportface (Di venerdì 30 ottobre 2020) “Lukaku? Ha avuto questo problemino muscolare durante la partita contro lo Shakhtar, proprio quando è andato a calciare la punizione. Ha un affaticamento ed è giusto recuperarlo nel migliore dei modi, soprattutto in un momento in cui c’è l’assenza di. Stiamo monitorando la situazione, stiamo cercando di agire per il meglio del calciatore e dell’“. Così Antonionella conferenza stampa della vigilia di, gara valevole per la sesta giornata del campionato di Serie A che andrà in scena a San Siro sabato 31 ottobre alle ore 18:00. “Segiocheràa Lautaro? Con me ha già giocato da punta nel precampionato dello scorso anno facendo bene. È un ...

Inter : ??? | SQUADRA Istinto, forza, interismo, classe, potenza...chi e cosa non può mancare nella vostra Inter dei sogni?… - SkySport : ULTIM'ORA INTER Risentimento agli adduttori coscia sinistra per Lukaku Salterà le partite contro Parma e Real Madri… - Gazzetta_it : #Inter, stop #Lukaku per un risentimento muscolare: salta il #Parma e forse anche il #Real - sportli26181512 : Inter, Conte: 'Episodi contro? Si esponga la dirigenza. Vidal non è più quello che avevo alla Juve': Alla vigilia d… - Vince_Mirto : ??Le parole di #Conte in conferenza stampa alla vigilia del match contro il #Parma ???? @vivoperlinter -