In arrivo in nuovo decreto per fronteggiare l' aumento dei contagi

La curva dei contagi continua a salire così come l'Rt delle singole regioni: entro il 9 novembre 2020 potrebbe arrivare un nuovo dpcm.

Sono cinque le varianti del nuovo coronavirus identificate in Italia. Per definirle mutazioni vere e proprie servono piu' dati statistici, ma al momento si puo' dire che non solo il virus non e' affat ...

Coronavirus Milano, picco di quarantene nelle scuole: in tilt il tracciamento, segnalati 230 casi

Cambia il sistema Ats: apre un portale online per studenti e prof. I primi risultati: in un giorno oltre 3mila nuove persone in quarantena, solo nel mondo della scuola. Raddoppiati i ricoveri in terap ...

