Il pubblico di X Factor 2020 in pieno Covid infastidisce tutti ma il programma è in regola (Di venerdì 30 ottobre 2020) Il pubblico di X Factor 2020 scatena polemiche in rete nel corso del primo Live Show della nuova edizione del programma. In pieno periodo Covid-19, quando si discute la possibilità di un nuovo lockdown anche per l’Italia, mentre il nuovo DPCM continua a vietare concerti e assembramenti futili persino tra le mura domestiche, l’avvio dei Live Show di X Factor svela la presenza del pubblico in studio. Tante le domande, i dubbi, le polemiche e le perplessità in rete, alle quali ha già fornito risposta la produzione del programma di Sky Uno attraverso gli account social del talent. Le risposte, tuttavia, per quanto lecite, non convincono fino in fondo. X Factor risponde alle polemiche ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 30 ottobre 2020) Ildi Xscatena polemiche in rete nel corso del primo Live Show della nuova edizione del. Inperiodo-19, quando si discute la possibilità di un nuovo lockdown anche per l’Italia, mentre il nuovo DPCM continua a vietare concerti e assembramenti futili persino tra le mura domestiche, l’avvio dei Live Show di Xsvela la presenza delin studio. Tante le domande, i dubbi, le polemiche e le perplessità in rete, alle quali ha già fornito risposta la produzione deldi Sky Uno attraverso gli account social del talent. Le risposte, tuttavia, per quanto lecite, non convincono fino in fondo. Xrisponde alle polemiche ...

n0tagirl_ : Ma non ho capito Ad X Factor hanno il pubblico per il live con tipo 100 persone ma io non posso andare fuori a pran… - mauriziosantin : RT @Michele_Anzaldi: Pubblico in sala a X-Factor, Anzaldi: 'Autorità competenti chiariscano' - morena_faenza : RT @rockolpoprock: X Factor 2020: il pubblico presente in studio ‘segue tutti i protocolli previsti’ - ItaliaViva : RT @Michele_Anzaldi: Pubblico in sala a X-Factor, Anzaldi: 'Autorità competenti chiariscano' - dpmarc61 : @SkyTG24 Voi servi di #sky con il pubblico a #factor avete bellamente preso per il culo tutti loro ieri sera...complimenti ! -