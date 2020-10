Il governo dialoghi con imprese e sindacati e sui licenziamenti… Parla Giorgio Benvenuto (Di venerdì 30 ottobre 2020) Quando è il caos a prendere il sopravvento, occorre fermarsi e ripartire, ma con un approccio diverso. Un esercizio che dovrebbe fare, in primis, Giuseppe Conte. Il consiglio arriva da Giorgio Benvenuto, ex Parlamentare, ex leader del Psi ma soprattutto per 16 anni alla guida della Uil, uno dei tre sindacati confederali italiani. E così, mentre l’Europa si impantana sul Recovery Fund e l’Italia tocca con mano la prospettiva di un nuovo lockdown, le questioni urgenti sono tante. A cominciare dai licenziamenti. Benvenuto, non avremmo mai voluto riParlare di lockdown. E invece… Ma sa che cosa più di tutto stressa la gente, le imprese, i lavoratori? La mancanza di chiarezza che circonda decisioni prese tra pochi e senza un reale ... Leggi su formiche (Di venerdì 30 ottobre 2020) Quando è il caos a prendere il sopravvento, occorre fermarsi e ripartire, ma con un approccio diverso. Un esercizio che dovrebbe fare, in primis, Giuseppe Conte. Il consiglio arriva da, exmentare, ex leader del Psi ma soprattutto per 16 anni alla guida della Uil, uno dei treconfederali italiani. E così, mentre l’Europa si impantana sul Recovery Fund e l’Italia tocca con mano la prospettiva di un nuovo lockdown, le questioni urgenti sono tante. A cominciare dai licenziamenti., non avremmo mai voluto rire di lockdown. E invece… Ma sa che cosa più di tutto stressa la gente, le, i lavoratori? La mancanza di chiarezza che circonda decisioni prese tra pochi e senza un reale ...

