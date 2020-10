I trattori vanno in rete con Ibm: l’internet delle cose per l’agricoltura 4.0 (Di venerdì 30 ottobre 2020) Le macchine agricole possono comunicare tra loro grazie all’Internet of Things (immagine: Sdf)trattori che dialogano tra loro e con il loro tecnico. No, non è una puntata del cartone animato Bob aggiustatutto ma una nuova realtà tecnologia che tocca il settore agricolo. Sdf, uno dei principali produttori di trattori e macchine agricole, ha annunciato l’introduzione di una piattaforma sviluppata da Cefriel, partner d’innovazione tecnologica del Politecnico di Milano sfruttando Watson IoT di Ibm. Questa piattaforma denominata Sdf Data Platform, migliorerà l’efficienza, la manutenzione preventiva delle macchine agricole grazie a una comunicazione tramite cloud direttamente con i mezzi. “L’obiettivo è affiancare ai nostri prodotti ‘core’, trattrici e macchine da ... Leggi su wired (Di venerdì 30 ottobre 2020) Le macchine agricole possono comunicare tra loro grazie all’Internet of Things (immagine: Sdf)che dialogano tra loro e con il loro tecnico. No, non è una puntata del cartone animato Bob aggiustatutto ma una nuova realtà tecnologia che tocca il settore agricolo. Sdf, uno dei principali produttori die macchine agricole, ha annunciato l’introduzione di una piattaforma sviluppata da Cefriel, partner d’innovazione tecnologica del Politecnico di Milano sfruttando Watson IoT di Ibm. Questa piattaforma denominata Sdf Data Platform, migliorerà l’efficienza, la manutenzione preventivamacchine agricole grazie a una comunicazione tramite cloud direttamente con i mezzi. “L’obiettivo è affiancare ai nostri prodotti ‘core’, trattrici e macchine da ...

Esmailrahra : @blusewillis @amir_s_siagha79 Per me sempre sono dei trattori e anche un po' ridicoli !!! Perché non usano dei cing… -

Ultime Notizie dalla rete : trattori vanno I trattori vanno in rete con Ibm: l internet delle cose per l agricoltura 4.0 Wired.it I trattori vanno in rete con Ibm: l'internet delle cose per l'agricoltura 4.0

Trattori che dialogano tra loro e con il loro tecnico. No, non è una puntata del cartone animato Bob aggiustatutto ma una nuova realtà tecnologia che tocca il settore agricolo. Sdf, uno dei principali ...

L'innovazione gira con i pneumatici

Modelli radiali, con tecnologia VF, avanzati sensori o nuovi disegni del battistrada. Chi acquista un treno di gomme per trattori, mietitrebbie e rimorchi ha l'imbarazzo della scelta ...

Trattori che dialogano tra loro e con il loro tecnico. No, non è una puntata del cartone animato Bob aggiustatutto ma una nuova realtà tecnologia che tocca il settore agricolo. Sdf, uno dei principali ...Modelli radiali, con tecnologia VF, avanzati sensori o nuovi disegni del battistrada. Chi acquista un treno di gomme per trattori, mietitrebbie e rimorchi ha l'imbarazzo della scelta ...