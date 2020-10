F1, Fernando Alonso in pista la prossima settimana con la Renault in Bahrein: test per lo spagnolo (Di venerdì 30 ottobre 2020) Fernando Alonso non vuol lasciare nulla al caso e sta preparando nei minimi dettagli il suo ritorno in F1, previsto la prossima stagione con la Renault che si chiamerà Alpine. Come riportano le cronache, Nando sarà nell’abitacolo della RS18, la monoposto che ha gareggiato due anni fa (come da regolamento), in alcuni test previsti mercoledì 4 e giovedì 5 novembre in Bahrein. Le norme vigenti, infatti, non consentono ai piloti di provare monoposto dell’attualità. L’iberico quindi, che ha vinto due titolo iridati con il marchio francese, dà continuità al suo rientro nel Circus, ricordando il ritiro nel 2018 quando l’asturiano correva con la McLaren. Un Alonso che, comunque, si è tolto tante ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 ottobre 2020)non vuol lasciare nulla al caso e sta preparando nei minimi dettagli il suo ritorno in F1, previsto lastagione con lache si chiamerà Alpine. Come riportano le cronache, Nando sarà nell’abitacolo della RS18, la monoposto che ha gareggiato due anni fa (come da regolamento), in alcuniprevisti mercoledì 4 e giovedì 5 novembre in. Le norme vigenti, infatti, non consentono ai piloti di provare monoposto dell’attualità. L’iberico quindi, che ha vinto due titolo iridati con il marchio francese, dà continuità al suo rientro nel Circus, ricordando il ritiro nel 2018 quando l’asturiano correva con la McLaren. Unche, comunque, si è tolto tante ...

