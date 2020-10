Coronavirus, Bertolaso: misure drastiche o situazione come a metà marzo (Di venerdì 30 ottobre 2020) La situazione è 'molto dura, complicata e piena di tranelli, perché purtroppo a metà novembre saremo come a fine marzo'. A lanciare l'allarme è l'ex capo della Protezione civile Guido Bertolaso, che, ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 30 ottobre 2020) Laè 'molto dura, complicata e piena di tranelli, perché purtroppo a metà novembre saremoa fine'. A lanciare l'allarme è l'ex capo della Protezione civile Guido, che, ...

MediasetTgcom24 : Coronavirus, Bertolaso: misure drastiche o situazione come a metà marzo #coronavirus - Moixus1970 : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, Bertolaso: misure drastiche o situazione come a metà marzo #coronavirus - DavideTedesco74 : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, Bertolaso: misure drastiche o situazione come a metà marzo #coronavirus - MaggioreSimona : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, Bertolaso: misure drastiche o situazione come a metà marzo #coronavirus - cris_strega : RT @Affaritaliani: Virus, Bertolaso: 'Lockdown subito Grafici delle proiezioni peggio di marzo' -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Bertolaso Coronavirus, Bertolaso: misure drastiche o situazione come a metà marzo TGCOM Assembramenti e gare di impennate davanti al Covid Hospital, intervento dei vigili urbani

E’ accaduto a Civitanova Marche, nei pressi dell’ospedale creato da Guido Bertolaso e dalla Regione Marche per accogliere i malati di Covid ...

Salgono a 32 i positivi al virus nella seconda casa di riposo

URBISAGLIA - Focolaio di Covid-19 nelle case di riposo di Loro Piceno e Mogliano che, a seguito della delocalizzazione, si trovano in una struttura condivisa in località Maestà ...

E’ accaduto a Civitanova Marche, nei pressi dell’ospedale creato da Guido Bertolaso e dalla Regione Marche per accogliere i malati di Covid ...URBISAGLIA - Focolaio di Covid-19 nelle case di riposo di Loro Piceno e Mogliano che, a seguito della delocalizzazione, si trovano in una struttura condivisa in località Maestà ...