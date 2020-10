Avete mai visto la figlia di Giusy Ferreri? Eccole insieme in un tenerissimo scatto postato su Instagram! (Di venerdì 30 ottobre 2020) Giusy Ferreri è certamente tra gli artisti del panorama musicale Italiano di maggior successo e maggiormente apprezzati e seguiti dal pubblico. Vincitrice della prima edizione italiana di X-Factor , nel 2008, Giusy Ferreri è diventata negli anni un vero e proprio punto di riferimento nella musica Italiana, riuscendo a raggiungere numeri di aver superstar e vendendo milioni di copie dei suoi dischi. Anche questa estate è stata segnata dal suo tormentone insieme ad Elettra Lamborghini intitolato ”La Isla” che ha risuonato, nonostante il periodo di difficoltà e restrizioni, nelle strade e sulle spiagge di tutta Italia. Dotata di talento e consapevolezza davvero fuori dal comune, Giusy Ferreri è anche molto attiva e seguita sui ... Leggi su virali.video (Di venerdì 30 ottobre 2020)è certamente tra gli artisti del panorama musicale Italiano di maggior successo e maggiormente apprezzati e seguiti dal pubblico. Vincitrice della prima edizione italiana di X-Factor , nel 2008,è diventata negli anni un vero e proprio punto di riferimento nella musica Italiana, riuscendo a raggiungere numeri di aver superstar e vendendo milioni di copie dei suoi dischi. Anche questa estate è stata segnata dal suo tormentonead Elettra Lamborghini intitolato ”La Isla” che ha risuonato, nonostante il periodo di difficoltà e restrizioni, nelle strade e sulle spiagge di tutta Italia. Dotata di talento e consapevolezza davvero fuori dal comune,è anche molto attiva e seguita sui ...

vogue_italia : .@Beyonce come non l'avete mai vista ???? @adidas x @WeAreIvyPark - patriziaprestip : Ma avete visto Padellaro - De Angelis darsele di santa ragione a @PiazzapulitaLA7 sotto lo sguardo perplesso di… - ZZiliani : #Paratici si presenta ai microfoni delle tv praticamente prima di ogni match di campionato e di coppa. Avete mai se… - CrisantiFlavia : RT @VisitSicilyOP: Un #dolce tipico della tradizione messinese a base di pan di #spagna, crema di #ricotta e decorato con la #frutta candit… - luca_e_mai_piu : RT @BenedettaFrucci: Volete fare un lockdown di un mese? Ok. Però in quel mese assumete i medici, riorganizzate gli ospedali e la medicina… -

Ultime Notizie dalla rete : Avete mai MANN:Giulierini, nel '21 un museo come non l'avete mai visto ANSA Nuova Europa "Non sono una dannata ameba". E Filippo sbotta contro la Regina

Mai una gioia. Harry, da giullare di corte a rockstar L’esperto ... sostenendo che a corte il principe Harry fosse considerato “l’erede di scorta”, un trattamento che lo avrebbe istigato a covare ...

Romina e Al Bano perché si sono lasciati? La verità dopo anni “speravo che cambiasse”

Al Bano e Romina Power ci hanno fatto sognare con il loro amore, le canzoni e i loro film. I due, che si sono conosciuti giovanissimi sul set cinematografico, hanno vissuto una storia travolgente, un ...

Mai una gioia. Harry, da giullare di corte a rockstar L’esperto ... sostenendo che a corte il principe Harry fosse considerato “l’erede di scorta”, un trattamento che lo avrebbe istigato a covare ...Al Bano e Romina Power ci hanno fatto sognare con il loro amore, le canzoni e i loro film. I due, che si sono conosciuti giovanissimi sul set cinematografico, hanno vissuto una storia travolgente, un ...