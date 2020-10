Ardea torna sulla tv nazionale | su Rai 1 servizio sulle Salzare a Storie Italiane VIDEO

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Il Sindaco diMario Savarese è in questi minuti in diretta su Rai 1 a “” per parlare dell’annoso problema dellee dell’emergenza, irrisolta, che da anni attanaglia l’area. Questo il link per seguire la diretta in streaming: https://www.raiplay.it/dirette/rai1 su Il Corriere della Città.