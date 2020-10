Sondaggio Masia, allarme rosso per il governo: cala la fiducia dopo il Dpcm anche per Conte (Di giovedì 29 ottobre 2020) Coronavirus in Italia e nel Mondo: ultime notizie (29 ottobre)Arrivano nuovi segnali di allarme sul fronte del consenso per il governo Conte, compreso il premier. Secondo l’ultimo Sondaggio Emg-Acqua di Fabrizio Masia diffuso da Agorà su Raitre, dopo l’ultimo Dpcm la fiducia nel governo è calata di tre punti, toccando quota 39%. Cresce invece chi dichiara di avere poco o nessuna fiducia nell’esecutivo di sei punti in una settimana, arrivando al 57%. Non va meglio al premier Conte che negli ultimi sette giorni ha perso cinque punti sulla fiducia, portandosi al 40%, appena due punti sopra la leader di Fratelli d’Italia Giorgia ... Leggi su open.online (Di giovedì 29 ottobre 2020) Coronavirus in Italia e nel Mondo: ultime notizie (29 ottobre)Arrivano nuovi segnali disul fronte del consenso per il, compreso il premier. Secondo l’ultimoEmg-Acqua di Fabriziodiffuso da Agorà su Raitre,l’ultimolanelta di tre punti, toccando quota 39%. Cresce invece chi dichiara di avere poco o nessunanell’esecutivo di sei punti in una settimana, arrivando al 57%. Non va meglio al premierche negli ultimi sette giorni ha perso cinque punti sulla, portandosi al 40%, appena due punti sopra la leader di Fratelli d’Italia Giorgia ...

