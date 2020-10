Picone positivo al tampone. Sergio Friscia confermato alla conduzione di Striscia la Notizia (Di giovedì 29 ottobre 2020) Salvo Ficarra e Sergio Friscia Al sempre più lungo elenco di personaggi noti contagiati dal Coronavirus si aggiunge anche Valentino Picone. Il comico, padrone di casa di Striscia la Notizia al fianco del compare di sempre Salvo Ficarra, era assente dal tg satirico da 3 giorni, poiché risultato positivo al test sierologico rapido. Una positività confermata quest’oggi dal tampone molecolare, e comunicata dallo stesso Picone attraverso un post su Instagram. “Purtroppo il tampone ha confermato che ho il Covid. Voglio rassicurare tutti: sto bene. Spero di tornare presto accanto a mio compare. Nel frattempo, al mio posto a Striscia ci sarà nostro fratello ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 29 ottobre 2020) Salvo Ficarra eAl sempre più lungo elenco di personaggi noti contagiati dal Coronavirus si aggiunge anche Valentino. Il comico, padrone di casa dilaal fianco del compare di sempre Salvo Ficarra, era assente dal tg satirico da 3 giorni, poiché risultatoal test sierologico rapido. Una positività confermata quest’oggi dalmolecolare, e comunicata dallo stessoattraverso un post su Instagram. “Purtroppo ilhache ho il Covid. Voglio rassicurare tutti: sto bene. Spero di tornare presto accanto a mio compare. Nel frattempo, al mio posto aci sarà nostro fratello ...

Striscia : Stasera dietro al bancone di #Striscia ci sarà l’inedita coppia formata da Salvo Ficarra e @CriMilitello. Valentino… - giuseppeargent3 : @matteosalvinimi Coronavirus. Un'altra prova inconfutabile che il visus non contagia. Striscia la notizia, Picone p… - giuseppeargent3 : @nzingaretti Coronavirus. Un'altra prova inconfutabile che il visus non contagia. Striscia la notizia, Picone posit… - giuseppeargent3 : @PresidenteConte Coronavirus. Un'altra prova inconfutabile che il visus non contagia. Striscia la notizia, Picone p… - giuseppeargent3 : Coronavirus. Un'altra prova inconfutabile che il visus non contagia. Striscia la notizia, Picone positivo, e Ficarr… -