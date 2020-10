Pesaro: Ristori, contributi a fondo perduto, cassa integrazione e bonus: ecco le misure per le categorie maggiormente colpite dal Dpcm (Di giovedì 29 ottobre 2020) Credito d'imposta per affitti commerciali In attesa di conferma nel testo ufficiale da pubblicare in Gazzetta c'è il credito d'imposta sugli affitti commerciali, come sancito dalla bozza in ... Leggi su viveremarche (Di giovedì 29 ottobre 2020) Credito d'imposta per affitti commerciali In attesa di conferma nel testo ufficiale da pubblicare in Gazzetta c'è il credito d'imposta sugli affitti commerciali, come sancito dalla bozza in ...

We_Pesaro : RT @vivereurbino: Ristori, contributi a fondo perduto, cassa integrazione e bonus, ecco le misure per le categorie più colpite dal DPCM htt… - vivereurbino : Ristori, contributi a fondo perduto, cassa integrazione e bonus, ecco le misure per le categorie più colpite dal DP… - We_Pesaro : RT @Confartimprese: #DecretoRistori: oggi nel confronto con il Governo, Confartigianato ha richiesto per le imprese indennizzi commisurati… - Confartimprese : #DecretoRistori: oggi nel confronto con il Governo, Confartigianato ha richiesto per le imprese indennizzi commisur… -