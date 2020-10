Michelle Sander | l’ultimo scatto è da urlo | lato B perfetto in bella vista per la modella

Leggi su golssip

(Di giovedì 29 ottobre 2020)infiamma il web. Laed influencer, ex fidanzata del centravanti del Napoli Andrea Petagna, sembra non essere stanca dell'estate e del mare e ha deciso di postare unosu Instagram davvero da: posa in costume eB davveroin primissimo piano.embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CG5Z2v huXk/", l’ultimoè dainper laGolssip.