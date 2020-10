Media | PwC | Covid peserà su affari | ricavi -9 | 5% nel 2020 per mercato

PwC_Italia : #Italia2021 Il mercato della #Comunicazione resta incerto e attendiamo di capire come andranno i prossimi mesi. Sen… - PwCItaly_Deals : RT @PwC_Italia: #Italia2021-I #Media, al nostro Digital Event presentiamo il “PwC Entertainment & Media Outlook Italia 2020-2024” Con @DeAn… - PwCItaly_Cons : RT @PwC_Italia: #Italia2021-I #Media, al nostro Digital Event presentiamo il “PwC Entertainment & Media Outlook Italia 2020-2024” Con @DeAn… - TakeTheTweet : Competenze per riavviare il futuro: i media @PwC_Italia - PwC_Italia : #Italia2021-I #Media, al nostro Digital Event presentiamo il “PwC Entertainment & Media Outlook Italia 2020-2024” C… -

Ultime Notizie dalla rete : Media PwC

Metro

Per farlo il Governo ha uno strumento: diano alla Rai per intero il canone". A dirlo è Giancarlo Leone, presidente di Apa, durante un evento dedicato ai Media organizzato da PwC. "In questo momento - ...Si è tenuto il primo consiglio direttivo, eletto in precedenza nell’assemblea elettiva di Manageritalia Sicilia. Il primo adempimento è stato l’elezione a presidente di Carmine Pallante e a vicepresid ...