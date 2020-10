Maneskin | senza veli per “Vent’anni”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Maneksin ospiti della web serie “Star Walks” – Per gentile concessione di Parco Archeologico del Colosseo “Vent’anni” è il nuovo singolo, disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali, di Damiano, Victoria, Thomas e Ethan, in arte Måneskin. La band, ospite della web serie “Star Walks – Quando il PArCo incontra la musica”, ha presentato in anteprima il singolo con una performance live nell’ineguagliabile scenario dei palazzi imperiali sul Palatino, un’esibizionepubblico in uno dei luoghi più iconici al mondo. A distanza di due anni dall’album di debutto “Il ballo della vita”, doppio disco di platino, i Måneskin ritornano sulla scena in grande stile con un brano diretto e introspettivo che dà il via a ...