Immuni ha un problema con le notifiche di contatti a rischio (Di giovedì 29 ottobre 2020) Le notifiche di contatto a rischio su ImmuniL’app che deve notificare se siamo entrati in contatto con un utente positivo al Covid-19 non sempre notifica. E questo è un grosso problema. Tramite contatti diretti e social network Wired ha raccolto le testimonianze di persone che hanno dovuto aprire Immuni per scoprire che era arrivata una segnalazione. E quindi che avrebbero dovuto attivare la procedura prevista dal ministero della Salute: chiamare il medico di base, mettersi in isolamento fiduciario, monitorare i sintomi per sottoporsi, in caso, a un tampone. Tutto salta, nel momento in cui si scopre che il contatto potrebbe essere avvenuto quindici o venti giorni prima. Addirittura un mese prima, in un caso condiviso con Wired. A causare il problema ... Leggi su wired (Di giovedì 29 ottobre 2020) Ledi contatto asuL’app che deve notificare se siamo entrati in contatto con un utente positivo al Covid-19 non sempre notifica. E questo è un grosso. Tramitediretti e social network Wired ha raccolto le testimonianze di persone che hanno dovuto aprireper scoprire che era arrivata una segnalazione. E quindi che avrebbero dovuto attivare la procedura prevista dal ministero della Salute: chiamare il medico di base, mettersi in isolamento fiduciario, monitorare i sintomi per sottoporsi, in caso, a un tampone. Tutto salta, nel momento in cui si scopre che il contatto potrebbe essere avvenuto quindici o venti giorni prima. Addirittura un mese prima, in un caso condiviso con Wired. A causare il...

AlessLongo : Call center unico Immuni Il decreto ristori appena approvato lo istituisce presso il ministero della Salute, per ai… - fabiochiusi : 'Ricordiamoci che non è la tecnologia il problema. L'innovazione non è solo un prodotto, ma il processo che c'è die… - emmemea : RT @e_pagliarini: @eugenio_cau @ilpost Bravo. È un bel pezzo conpleto. Mi permetto solo di suggerire di cambiare titolo. Immuni funziona be… - ildinolib : @alexfuse @dontyna @GiorgiaLodi @immuni_app In ogni caso ti dice di aprire immuni... funzionerebbe. Che poi se disa… - infoitinterno : Crisanti: il problema non è Immuni, ma i tamponi -