Gran Bretagna, i laburisti sospendono l'ex segretario Jeremy Corbyn per antisemitismo (Di giovedì 29 ottobre 2020) In Gran Bretagna il partito laburista sospende l'ex-segretario Jeremy Corbyn per antisemitismo. La vicenda parte da un documento della British Equality and Human Rights Commisions desecretato dopo numerose sollecitazioni. A causa dei commenti dell'ex leader inglese la decisione del partito è divenuta ufficiale: è stato sospeso dal partito. Corbyn nega, ma le denunce partono già dal 2016. >> Matteo Salvini su CasaPound e Forza Nuova: «L'antisemitismo di certa destra è nostro nemico» La sospensione di Jeremy Corbyn Nel Regno Unito, il Labour Party, cioè il partito laburista britannico di centro-sinistra, ha rilasciato una dichiarazione che ...

