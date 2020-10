Giovanni Raspini ha fatto delle collane con cozze | insetti e fossili

Leggi su gqitalia

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Lo Spinosauro si è estinto circa 100 milioni di anni fa., che nella sua collezione di oggetti meravigliosi conserva di queste chicche, hadi un dente fossile la base per una collana stupefacente, un pezzo unico e incredibile che, insieme ad altri venti pezzi altrettanto particolari e affascinanti, è oggetto della mostra Gioielli da una wunderkammer. L'esposizione, rimandata in presenza al 2021, quando le condizioni sanitarie renderanno l'esperienza sicura e godibile, si svolgerà nel frattempo in anteprima online dal 4 novembre al 31 dicembre 2020 sul sito gioiellidaunawunderkammer.it. Cliccando su ognunaventunosi avrà accesso a contenuti esclusivi: approfondimenti, close up di dettagli e brevi documentari con la voce narrante dello ...