Gf Vip 5: aereo dei fan per la blu room, gli orange stupefatti (Di giovedì 29 ottobre 2020) Gf Vip 5 – Photo Credits: Amanda MerliUn aereo ha sorvolato i cieli di Cinecittà e del Gf Vip 5 pochi minuti fa. Il messaggio, inequivocabile, pro stanza blu, e quindi Tommaso Zorzi, Stefania Orlando, Guenda Goria e Maria Teresa Ruta. Le reazioni degli occupanti della blu room ovviamente sono state di grande felicità, un po’ meno quelle della cosiddetta orange room, tra la De Blanck: “Non c’è niente da gioire, poveracci”, passando a Dayane: “Ora si gasano” per finire con la Gregoraci: “Sì, per voi è stupendo, per noi no”. Amanda Merli Seguici su Facebook Metropolitan Gossip & TV L'articolo proviene da Metropolitan Magazine. Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 29 ottobre 2020) Gf Vip 5 – Photo Credits: Amanda MerliUnha sorvolato i cieli di Cinecittà e del Gf Vip 5 pochi minuti fa. Il messaggio, inequivocabile, pro stanza blu, e quindi Tommaso Zorzi, Stefania Orlando, Guenda Goria e Maria Teresa Ruta. Le reazioni degli occupanti della bluovviamente sono state di grande felicità, un po’ meno quelle della cosiddetta, tra la De Blanck: “Non c’è niente da gioire, poveracci”, passando a Dayane: “Ora si gasano” per finire con la Gregoraci: “Sì, per voi è stupendo, per noi no”. Amanda Merli Seguici su Facebook Metropolitan Gossip & TV L'articolo proviene da Metropolitan Magazine.

