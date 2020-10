Galliani parla del suo Monza | del covid | di Barillà ed a sorpresa di chi merita la A

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Ne hato e non solo di questo a Gazzetta dello Sport l'AD Adriano: " Non cerco scuse ma non è facile gestire un'emergenza simile, tra infortuni e. Sono sereno, la squadra è ...

studiocrocevia : @EmanueleBottoni Sa perché Mr. ce l'abbiamo con Pirlo, non tanto perché allena la Juve senza esperienza, quelli son… - luiginosacchini : @PaytonSir Fetore. Quando si parla di Galliani è il termine più adatto. - WUFut14 : RT @sportli26181512: Monza, Finotto ko: Galliani parla di mercato: Nell'intervista a Binario Sport, l'amministratore delegato del Monza...… - sportli26181512 : Monza, Finotto ko: Galliani parla di mercato: Nell'intervista a Binario Sport, l'amministratore delegato del Monza.… - broderofdeworld : Su sky @AleBonan parla con Paratici di Morata...crede a tutto...ahahahaah...e @DiMarzio ci mette il carico linguale… -

Ultime Notizie dalla rete : Galliani parla

CityNow

Adriano Galliani ha suonato la carica dopo la vittoria in Coppa Italia Il passaggio del turno in Coppa Italia, battendo il Cittadella, dà la carica in casa Monza. E Adriano Galliani, in una intervista ...Reggiana completamente invasa dal coronavirus. Ne ha parlato, con vena apertamente polemica, l'ad del Monza Galliani ...