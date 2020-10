Figlia di Rita Dalla Chiesa preoccupa la madre, lo sfogo a “Vita in diretta” (Di giovedì 29 ottobre 2020) Rita Dalla Chiesa è preoccupata per sua Figlia spiegando il motivo alla Vita in diretta: “Non si può entrare in un simile circolo vizioso” Rita Dalla Chiesa è molto preoccupata per sua Figlia Giulia che in questo ultimo periodo, a suo avviso, ha dei comportamenti molto strani. Così durante una delle puntate della trasmissione su … L'articolo Figlia di Rita Dalla Chiesa preoccupa la madre, lo sfogo a “Vita in diretta” proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di giovedì 29 ottobre 2020)ta per suaspiegando il motivo alla Vita in diretta: “Non si può entrare in un simile circolo vizioso”è moltota per suaGiulia che in questo ultimo periodo, a suo avviso, ha dei comportamenti molto strani. Così durante una delle puntate della trasmissione su … L'articolodila, loa “Vita in diretta” proviene da YesLife.it.

E il discorso scivola inevitabilmente sulla situazione che stiamo vivendo: «Noi mamme siamo preoccupate e abbiamo paura che quest’ansia si possa riversare sui nostri figli» spiega ... Francesco Renga, ...

La storia che svanisce: addio a Rita

Si sono svolte ieri pomeriggio ad Apecchio le esequie di Rita Pisciolini, deceduta martedì alla soglia dei 100 anni. "Rita era una persona buona, amante della famiglia – ha ricordato don Sauro durante ...

