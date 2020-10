FIFA 21: Disponibile il secondo aggiornamento per la Web App e la Companion App (Di venerdì 30 ottobre 2020) EA Sports, tramine una breve nota, ha comunicato che è Disponibile il secondo aggiornamento per la Web App e la Companion App della modalità FIFA 21 Ultimate team. L’aggiornamento risolve alcuni problemi legati ai filtri di ricerca, ad alcuni stemmi che non venivano visualizzati correttamente, un problema che non mostrava correttamente la descrizione completa degli obiettivi ed il problema grafico che mostrava l’icona prestito sulle carte riscattate tramite SBC. L’aggiornamento apporta delle modifiche ad entrambe le app se non diversamente specificato. Di seguito riportiamo il fix completo divulgato dalla software house canadese. Web App di FUT e Companion App di FIFA 21: Risolti i seguenti ... Leggi su fifaultimateteam (Di venerdì 30 ottobre 2020) EA Sports, tramine una breve nota, ha comunicato che èilper la Web App e laApp della modalità21 Ultimate team. L’risolve alcuni problemi legati ai filtri di ricerca, ad alcuni stemmi che non venivano visualizzati correttamente, un problema che non mostrava correttamente la descrizione completa degli obiettivi ed il problema grafico che mostrava l’icona prestito sulle carte riscattate tramite SBC. L’apporta delle modifiche ad entrambe le app se non diversamente specificato. Di seguito riportiamo il fix completo divulgato dalla software house canadese. Web App di FUT eApp di21: Risolti i seguenti ...

ultimateteamit : *NEW* #FUT #FUT21 #FIFA21 Disponibile il secondo aggiornamento per la Web App e la Companion App... - LeoWolf1992 : RT @figurinepanini: Torna in edicola “Panini FIFA 365”, la nuova collezione di figurine dedicata al top del calcio mondiale e realizzata da… - grazioli_gianni : RT @figurinepanini: Torna in edicola “Panini FIFA 365”, la nuova collezione di figurine dedicata al top del calcio mondiale e realizzata da… - figurinepanini : Torna in edicola “Panini FIFA 365”, la nuova collezione di figurine dedicata al top del calcio mondiale e realizzat… - FUTUniversecom : Fifa 21: patch 1.06 – Title Update – nuovo aggiornamento disponibile su PC -