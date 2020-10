Era Izzie Stevens in Grey’s Anatomy | oggi a 41 anni ha i capelli neri e cortissimi | non la riconoscereteFOTO

Era Izzie Stevens in Grey’s Anatomy: oggi a 41 anni ha i capelli neri e cortissimi, non la riconoscerete[FOTO] (Di giovedì 29 ottobre 2020) Quando è entrata al Seattle Grace, Izzie Stevens era la dottoressa modella. Biondissima, con un fisico da urlo e un sorriso invidiabile. Quella che era apparsa in copertina in lingerie su una rivista di moda. Erano in pochi a credere nelle sue doti da chirurgo. Tuttavia, Izzie, in Grey’s Anatomy, ha insegnato a sfatare i luoghi comuni e a dimostrare, con concretezza, il proprio valore. Il suo percorso sentimentale è stato travagliatissimo, così come quello lavorativo; prima ha provato ad avere una relazione con Alex Karev, fallita a causa di un tradimento da parte di lui. Poi si è innamorata di Danny Duquette, un paziente cardiopatico. La loro relazione arriva al punto che Danny, dal letto di ospedale, chiede a Izzie di sposarlo; lei gli risponde di sì con ... Leggi su velvetgossip (Di giovedì 29 ottobre 2020) Quando è entrata al Seattle Grace,era la dottoressa modella. Biondissima, con un fisico da urlo e un sorriso invidiabile. Quella che era apparsa in copertina in lingerie su una rivista di moda. Erano in pochi a credere nelle sue doti da chirurgo. Tuttavia,, in Grey’s, ha insegnato a sfatare i luoghi comuni e a dimostrare, con concretezza, il proprio valore. Il suo percorso sentimentale è stato travagliatissimo, così come quello lavorativo; prima ha provato ad avere una relazione con Alex Karev, fallita a causa di un tradimento da parte di lui. Poi si è innamorata di Danny Duquette, un paziente cardiopatico. La loro relazione arriva al punto che Danny, dal letto di ospedale, chiede adi sposarlo; lei gli risponde di sì con ...

Il primo giorno, quando in Grey’s Anatomy Meredith era solo una ragazza in un bar, Cristina aveva una moto, George non riusciva a parlare, Alex si comportava da carogna e Izzie era la dottoressa ...

