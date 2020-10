Dl Ristori in vigore, ristori per 53 categorie (Di giovedì 29 ottobre 2020) ROMA, 29 OTT - Scattano da oggi le norme del decreto ristori. Il provvedimento è stato infatti pubblicato in una edizione straordinaria della Gazzetta Ufficiale che è stata diffusa questa notte e stabilisce, attraverso i codici Ateco, le 53 categorie che otterranno i nuovi contributi a fondo perduto previsti dal decreto ristori. Rispetto ... Leggi su ansa (Di giovedì 29 ottobre 2020) ROMA, 29 OTT - Scattano da oggi le norme del decreto. Il provvedimento è stato infatti pubblicato in una edizione straordinaria della Gazzetta Ufficiale che è stata diffusa questa notte e stabilisce, attraverso i codici Ateco, le 53che otterranno i nuovi contributi a fondo perduto previsti dal decreto. Rispetto ...

Agenzia_Ansa : In vigore il #DecretoRistori. Aiuti a 53 categorie, da taxi a bar. Pubblicato il provvedimento sulla Gazzetta #ANSA - Agenzia_Ansa : 'Raccomandiamo di muoversi solo per lavoro, ma non è un coprifuoco': dice il premier, Giuseppe Conte, che annuncia… - VoceAmicaItalia : #coronavirus Dl #Ristori in vigore, ristori per 53 categorie - zazoomblog : Dl Ristori in Gazzetta in vigore da oggi - #Ristori #Gazzetta #vigore - ZenatiDavide : Mattarella ha firmato il decreto Ristori: in vigore da oggi il provvedimento con gli aiuti per i settori colpiti da… -