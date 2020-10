Decreto Ristori, contributi a fondo perduto: attività beneficiarie, codici Ateco, importi e pagamento (Di giovedì 29 ottobre 2020) contributi a fondo perduto per imprese e attività colpite in faccia dalle nuove restrizioni anti-covid: è questo il succo del Decreto Ristori 2020, approvato il 27 ottobre dal Governo, e pubblicato in Gazzetta ufficiale il 29 ottobre. Un provvedimento ad ampia gittata che tocca diverse categorie: dalle piccole imprese ed esercenti alle famiglie in stato di bisogno. Un totale di 5-6 miliardi stanziati, di cui circa 3 andranno a coprire i Ristori per le attività chiuse totalmente in questo mini-lockdown o chiuse fino alle 18. Un settore fortemente in crisi, che il governo ha deciso di sostenere in questa dura fase di chiusure anticipate o in toto, decise con il Dpcm 24 ottobre. “Le nostre scelte possono essere legittimamente criticate, siamo in ... Leggi su leggioggi (Di giovedì 29 ottobre 2020)per imprese e attività colpite in faccia dalle nuove restrizioni anti-covid: è questo il succo del2020, approvato il 27 ottobre dal Governo, e pubblicato in Gazzetta ufficiale il 29 ottobre. Un provvedimento ad ampia gittata che tocca diverse categorie: dalle piccole imprese ed esercenti alle famiglie in stato di bisogno. Un totale di 5-6 miliardi stanziati, di cui circa 3 andranno a coprire iper le attività chiuse totalmente in questo mini-lockdown o chiuse fino alle 18. Un settore fortemente in crisi, che il governo ha deciso di sostenere in questa dura fase di chiusure anticipate o in toto, decise con il Dpcm 24 ottobre. “Le nostre scelte possono essere legittimamente criticate, siamo in ...

Capezzone : Su @atlanticomag Ettore Lombardi sul decreto #ristori: un’elemosina nella sostanza (ci saranno chiusure a raffica),… - ilfoglio_it : [VIDEO] Il leader della Lega Matteo Salvini si presenta alla protesta dei ristoratori e critica il decreto ristori.… - NicolaPorro : ?? Milano e Napoli rischiano il #lockdown, aspettando il decreto ristori, niente vaccino per Natale. Questo e altro… - DomenicoSortino : RT @LaVeritaWeb: Buongiorno, ecco #LaVeritàdioggi I soldi di Conte sono come i carrarmati di Mussolini Come si fa a finanziare il decreto… - reggiotv : “Come temevamo, nel decreto-legge ristori firmato ieri sera dal Presidente della Repubblica e pubblicato in nottata… -