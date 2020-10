D’Amato | nel Lazio valore Rt sale a 1 49 | a Roma più basso

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 29 ottobre 2020)– “Ilsettimanale RT e’ 1,49. Leggermente piu’citta’ metropolitana e piu’ alto nelle province. E’ prioritario raffreddare la curva dei contagi”. Lo ha detto l’assessore regionale alla Sanita’, Alessio D’Amato, aggiungendo che “domani allo Spallanzani verra’ svolta la formazione di 19 team, composti ciascuno da un ufficiale medico e due sottoufficiali infermieri, del Comando Operativo Interforze della Difesa che entreranno in campo per rafforzare il lavoro dei drive-in in tutte le Asl”.