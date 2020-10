Avezzano, non riesce ad accedere al Pronto soccorso e muore urlando nel parcheggio dell’ospedale (Di giovedì 29 ottobre 2020) Enzo, 72 anni, è morto per una crisi respiratoria di fronte all’Ospedale di Avezzano. Il pm, indagando, si è reso conto che non è la prima volta che si verifica un simile dramma. E’ morto in auto nell’automobile della sorella che urlava disperatamente per chiedere aiuto: così si è spento il signor Enzo Di Felice, … L'articolo Avezzano, non riesce ad accedere al Pronto soccorso e muore urlando nel parcheggio dell’ospedale proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 29 ottobre 2020) Enzo, 72 anni, è morto per una crisi respiratoria di fronte all’Ospedale di. Il pm, indagando, si è reso conto che non è la prima volta che si verifica un simile dramma. E’ morto in auto nell’automobile della sorella che urlava disperatamente per chiedere aiuto: così si è spento il signor Enzo Di Felice, … L'articolo, nonadalneldell’ospedale proviene da Leggilo.org.

