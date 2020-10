Attacco a Nizza, 3 morti, 2 decapitati. Fermato l’aggressore. Uomo armato di coltello ucciso dalla polizia ad Avignone (Di giovedì 29 ottobre 2020) Attacco all’arma bianca a Nizza, ci sono diversi feriti e tre vittime. Non si esclude l’ipotesi terrorismo. Paura a Nizza, dove nella mattina del 29 ottobre è avvenuto un Attacco all’arma bianca, forse con coltello, nei pressi della chiesa di Notre-Dame. I media francesi parlano di almeno una vittima e non esclude la pista dell’Attacco terroristico, rilanciata anche dal deputato Eric Ciotti, che sul proprio profilo Twitter parla di attentato. Nel corso della mattinata il bilancio, ancora da ufficializzare, parla di tre vittime, due delle quali decapitae. L’aggressore è stato Fermato dagli uomini delle forze dell’ordine. Di seguito uno dei tweet condivisi sulla rete. Nizza, ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 29 ottobre 2020)all’arma bianca a, ci sono diversi feriti e tre vittime. Non si esclude l’ipotesi terrorismo. Paura a, dove nella mattina del 29 ottobre è avvenuto unall’arma bianca, forse con, nei pressi della chiesa di Notre-Dame. I media francesi parlano di almeno una vittima e non esclude la pista dell’terroristico, rilanciata anche dal deputato Eric Ciotti, che sul proprio profilo Twitter parla di attentato. Nel corso della mattinata il bilancio, ancora da ufficializzare, parla di tre vittime, due delle quali decapitae. L’aggressore è statodagli uomini delle forze dell’ordine. Di seguito uno dei tweet condivisi sulla rete., ...

GiuseppeConteIT : Il vile attacco che si è consumato a Nizza non scalfisce il fronte comune a difesa dei valori di libertà e pace. Le… - Agenzia_Ansa : Secondo il sindaco di #Nizza, Christian Estrosi, 'non c'è alcun dubbio sulla natura dell'attacco'. 'L'autore dell… - SkyTG24 : A #Nizza si è verificato un attacco nella cattedrale di #NotreDame, nel centro città, con un bilancio provvisorio d… - G1adaross1 : RT @GiuseppeConteIT: Il vile attacco che si è consumato a Nizza non scalfisce il fronte comune a difesa dei valori di libertà e pace. Le no… - DriverMattia198 : RT @Libero_official: #Francia sotto attacco, l'incubo di un attacco coordinato: #Nizza, 3 morti e 2 decapitazioni in cattedrale. Uomo uccis… -