Alba Parietti attacca Tommaso Zorzi: "ha tradito mio figlio!" (Di giovedì 29 ottobre 2020) Alba Parietti torna a parlare del figlio, Francesco Oppini. Attuale concorrente del Grande Fratello Vip 5, Oppini sarebbe, secondo la madre, un personaggio complicato da comprendere. Negli ultimi giorni, in particolare, Oppini avrebbe perso di credibilità anche di fronte a Tommaso Zorzi, con cui dall'inizio aveva stretto un bellissimo rapporto. Così, di fronte alle accuse dell'influencer milanese, Alba Parietti ha deciso di scendere nuovamente in campo. Il figlio, infatti, è in nomination e il pubblico potrebbe decidere di mettere fine alla sua esperienza nella casa del Grande Fratello Vip 5. Oppini avrebbe più volte pregato la madre di non farsi trasportare in dichiarazioni sul suo conto, ma Alba non avrebbe saputo tacere ...

cestlaviemacher : Alba Parietti non è quella che nei commenti sotto al suo ultimo post sta scrivendo che Tommaso è uno stratega e che… - amorosmiler : RT @itslarrybabex: UN BACIO AD ALBA PARIETTI CHE HA FINANZIATO L’AEREO PER POI INIZIARE LA CROCIATA CONTRO KING ZORZI ?????? #GFVIP - Reberebby215 : RT @itslarrybabex: UN BACIO AD ALBA PARIETTI CHE HA FINANZIATO L’AEREO PER POI INIZIARE LA CROCIATA CONTRO KING ZORZI ?????? #GFVIP - fabiosawAriana : RT @itslarrybabex: UN BACIO AD ALBA PARIETTI CHE HA FINANZIATO L’AEREO PER POI INIZIARE LA CROCIATA CONTRO KING ZORZI ?????? #GFVIP - Cecilia44856678 : L’aereo per Tommy e Fra’ secondo me è stato mandato dalla loro fan del coppia numero 1 : Alba Parietti #gfvip -