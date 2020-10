Zerocalcare | «La violenza è illegittima? Non sono d’accordo | la gente vede il baratro»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Su La Stampa Francesca Schianchi intervista il fumettistasugli scontri di questi giorni e sulla situazione in generale. Ogni volta che succede qualcosa si cerca un capro espiatorio: è la camorra,gli ultras… Ho sempre pensato che fosse una lettura sbagliata». Non è che fascisti o ultras non ci siano, ma non si esaurisce tutto lì. Lui parla di tre blocchi: ristoratori e commercianti, gli antagonisti e i giovani di periferia. È illegittimo spaccare vetrine e mettere a ferro e fuoco le città. Nelle ultime 24 ore ho parlato con alcuni amici. Uno ha investito i risparmi di una vita in un ristorante: ora è coperto di debiti. Un altro ha chiuso dopo aver dilapidato tutto quello che aveva. Un terzo organizza eventi, è fermo da marzo ed è stato costretto a tornare a vivere dai ...