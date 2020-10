Tomb Raider 2 | ritardato a “tempo indeterminato” a causa del COVID-19

Leggi su nonsolo.tv

(Di mercoledì 28 ottobre 2020)2 non rispetterà la data di uscita di marzo 2021, dato che il sequel, interpretato da Alicia Vikander, è statoa tempo indeterminato. Come riportato da The Wrap, il seguito del reboot del 2018 è scomparso completamente dal calendario di uscita di MGM.2 era stato originariamente annunciato nel 2019, con il regista Ben Wheatley dietro la macchina da presa. L’uscita del film era stata precedentemente programmata per il 19 marzo 2021, tuttavia, lo studio ha ora annullato quella data in quanto la pandemia di coronavirus (-19) continua ad avere un impatto importante sul settore cinematografico. La notizia che2 non uscirà nei primi mesi del prossimo anno non ...