Selvaggia Roma, prossima Vippona, prima e dopo i ritocchi estetici (Di mercoledì 28 ottobre 2020) dopo un paio di anni "lontana" dalla televisione, Selvaggia Roma è tornata sotto i riflettori per essere stata scelta come nuova concorrente del Grande Fratello Vip 5, come vi avevamo svelato alcune settimane fa quando erano uscite le prime indiscrezioni sui nomi dei prossimi Vipponi che varcheranno la porta rossa del GF. In molti l'avevano persa un po' di vista dopo la memorabile partecipazione con il suo "Lenticchio" (all'anagrafe Francesco Chiofalo) a Temptation Island e la burrascosa fine del rapporto tra i due, quindi rivederla oggi un tantino diversa (per usare un eufemismo) rispetto al passato è stato probabilmente un trauma (positivo, si intende).

