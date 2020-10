Renzi sembra Salvini, ora vuole riaprire tutto. Il leader Iv boccia le misure di contenimento ma Conte lo riprende. Molto facile parlare il giorno dopo (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Irriducibili i Renziani. Un vero e proprio muro di gomma. Gli appelli del premier “a non soffiare sul fuoco del malessere sociale per qualche percentuale di consenso nei sondaggi” e l’ira del segretario dem Nicola Zingaretti lasciano impassibile il leader di Italia viva. Matteo Renzi, se possibile, alza il livello dello scontro. “Chiudendo ristoranti alle 18 e chiudendo i luoghi della cultura non diminuiscono i contagiati: aumentano solo i disoccupati”, insiste il senatore fiorentino con toni e Contenuti simili a quelli del verbo Salviniano. “Chiedere di organizzarsi meglio non è lesa maestà ma buon senso. Siamo in maggioranza ma non siamo mai stati e mai saremo yes man”, dice. Il premier, al termine del Consiglio dei ministri che vara il decreto ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Irriducibili iani. Un vero e proprio muro di gomma. Gli appelli del premier “a non soffiare sul fuoco del malessere sociale per qualche percentuale di consenso nei sondaggi” e l’ira del segretario dem Nicola Zingaretti lasciano impassibile ildi Italia viva. Matteo, se possibile, alza il livello dello scontro. “Chiudendo ristoranti alle 18 e chiudendo i luoghi della cultura non diminuiscono i contagiati: aumentano solo i disoccupati”, insiste il senatore fiorentino con toni enuti simili a quelli del verboano. “Chiedere di organizzarsi meglio non è lesa maestà ma buon senso. Siamo in maggioranza ma non siamo mai stati e mai saremo yes man”, dice. Il premier, al termine del Consiglio dei ministri che vara il decreto ...

