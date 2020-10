Reddito di emergenza rinnovato, proroga di due mesi col decreto Ristori (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Per coloro che ne hanno già beneficiato nei mesi passati, il decreto Ristori ha prorogato il Reddito di emergenza per altre due mensilità. La possibilità di richiedere l’ultima tranche era scaduta il 15 ottobre, ma grazie al decreto approvato il 27 ottobre dal Governo, sarà possibile beneficiare del Rem per altri due mesi. La proroga vale per chi ne aveva già diritto e per chi nel mese di settembre ha avuto un valore del Reddito familiare inferiore all’importo del beneficio. Ricordiamo che il valore del beneficio varia dai 400 agli 800 euro. Reddito di emergenza 2020: cos’è Si tratta di un vero e proprio ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Per coloro che ne hanno già beneficiato neipassati, ilhato ildiper altre due mensilità. La possibilità di richiedere l’ultima tranche era scaduta il 15 ottobre, ma grazie alapprovato il 27 ottobre dal Governo, sarà possibile beneficiare del Rem per altri due. Lavale per chi ne aveva già diritto e per chi nel mese di settembre ha avuto un valore delfamiliare inferiore all’importo del beneficio. Ricordiamo che il valore del beneficio varia dai 400 agli 800 euro.di2020: cos’è Si tratta di un vero e proprio ...

